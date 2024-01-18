Анекдот дня: у чому різниця між дружиною та штанами

Як «Одеське життя» з талісманом Нового базару знайомилось (фоторепортаж) Цього білого (з трохи сірим) красеня знають на Новому базарі майже всі. Чи хоча б бачили. Не раз придивлялась, як покупці зупиняються, аби подивитись на цю пухнасту красу. Його вважають талісманом ринку. А ще в цього кота — безліч імен. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як в Одесі про борг нагадують Доброго ранку, одесити! Робочий тиждень досяг свого піка. Вранці вставати з ліжка жах як не хочеться, але треба. А щоб підняти вам настрій та зарядити позитивом, “Одеське життя” пропонує традиційний ранковий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ