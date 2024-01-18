Анекдот дня: у чому різниця між дружиною та штанами

Доброго ранку, Одесо! Після кількох морозних днів сьогодні в Одесі прогнозують теплу погоду – вдягатися можна легше. А наш традиційний ранковий анекдот теж буде про елемент гардероба:
Ділиться Рабинович своїми спостереженнями:
– Знаєте, Семене Марковичу, штани набагато важливіші за дружину. Є багато місць, куди Ви можете прийти без своєї дружини, але куди неможливо прийти без штанів.
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