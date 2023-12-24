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Анекдот дня: Софья Давидовна и «Киевстар»

Анекдот дня: Софья Давидовна и «Киевстар»

Утро доброе, Одесса, и с воскресным днем! Надеемся, шо никто сегодня не испортит нам выходного дня и без форс-мажоров всяких обойдется. Ну а начать день на позитиве вам поможет наш традиционный одесский анекдот.

…Да уж, и сделал нервы несколько дней назад нам этот «Киевстар»!.. Но что там наши проблемы по сравнению с тем, что пережила одесситка Софья Давидовна.

Одинокая одесситка Софья Давидовна Циперович подала в суд на сотового оператора «Киевстар» за то, что он все выходные утверждал, шо она «недоступна».

Киевстар тут, мем

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Редакция ПРОФИЛЬ

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