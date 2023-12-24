Анекдот дня: Софія Давидівна та «Київстар»

Ранок добрий, Одесо, і з неділею! Сподіваємося, що ніхто сьогодні не зіпсує нам вихідного дня і без будь-яких форс-мажорів обійдеться. Ну а розпочати день на позитиві вам допоможе наш традиційний одеський анекдот.
…Та вже й зробив нерви кілька днів тому нам цей «Київстар»!.. Але що там наші проблеми, порівняно з тим, що пережила одеситка Софія Давидівна.
Самотня одеситка Софія Давидівна Циперович подала до суду на стільникового оператора «Київстар» за те, що він усі вихідні стверджував, що вона «недоступна».
Ще більше анекдотів:
- Випадок на одеській вулиці;
- Як Софа гроші заощаджує;
- Чому Соломон Маркович чекав на чорний день;
- Як плакала вдова Циперовича;
- Про поганий настрій Софи Ісааківни.