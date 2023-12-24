Анекдот дня: Софія Давидівна та «Київстар»

…Та вже й зробив нерви кілька днів тому нам цей «Київстар»!.. Але що там наші проблеми, порівняно з тим, що пережила одеситка Софія Давидівна.

Самотня одеситка Софія Давидівна Циперович подала до суду на стільникового оператора «Київстар» за те, що він усі вихідні стверджував, що вона «недоступна».

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