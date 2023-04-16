Анекдот дня: какая книга самая нужная после Пасхи

Анекдот дня: Сема, велосипед и пианино Доброе утро выходного дня, одесситы. Отдыха — это всегда хорошо. А если впереди праздник — еще лучше. Мы же традиционно публикуем для вас свежий одесскии анекдот. Потому что юмор наше все. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: из жизни одесских нищих Приветствуем вас, одесситы, и все примкнувшие к таковым! Предпасхальные (ну, или, по-церковному, страстные) дни – это время, когда можно и даже нужно творить добрые дела. Так что советуем вам присмотреться внимательно: может кто-то из ваших близких и не только нуждается в вашей помощи? ПОДРОБНЕЕ

Как в Одессе настроение поднимают – забавная фотоподборка Такое впечатление, что Одесса твердо решила, что каждый шаг по нашим улицам должен хоть чуть-чуть, но постараться поднять настроение. Настроение поднимают: арт-объекты, названия заведений, реклама, объявления и, конечно, одесские штучки. Порой – те же рекламные, порой – которые «просто так». Вот вам небольшая подборочка, которая вызвала улыбку у корреспондента «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: чем привлекателен четверг? Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня четверг… Да, еще не пятница и уж точно не воскресенье, но… Да, конечно, каждый день недели по-своему хорош, но в чем особенность именно четверга? Давайте попробуем разобраться вместе с нашим сегодняшним анекдотом. ПОДРОБНЕЕ