Анекдот дня: какая книга самая нужная после Пасхи

Христос Воскрес, дорогие одесситы! С праздником Светлого Христова Воскресения вас. Пасха — это праздник спасения, надежды и победы над смертью. Но есть у нее и уровень попроще, но тоже интересный. Это все, что связано с крашенками, пасками и другими традиционными. Вот об этом и наш сегодняшний анекдот. Рубрика-то у нас юмористическая.
Самая актуальная книга в послепасхальную неделю — «100 блюд из отварных яиц.»
Приветствуем вас, одесситы, и все примкнувшие к таковым! Предпасхальные (ну, или, по-церковному, страстные) дни – это время, когда можно и даже нужно творить добрые дела. Так что советуем вам присмотреться внимательно: может кто-то из ваших близких и не только нуждается в вашей помощи?
Такое впечатление, что Одесса твердо решила, что каждый шаг по нашим улицам должен хоть чуть-чуть, но постараться поднять настроение. Настроение поднимают: арт-объекты, названия заведений, реклама, объявления и, конечно, одесские штучки. Порой – те же рекламные, порой – которые «просто так». Вот вам небольшая подборочка, которая вызвала улыбку у корреспондента «Одесской жизни».
Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня четверг… Да, еще не пятница и уж точно не воскресенье, но… Да, конечно, каждый день недели по-своему хорош, но в чем особенность именно четверга? Давайте попробуем разобраться вместе с нашим сегодняшним анекдотом.