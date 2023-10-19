Анекдот дня: от чего больно Рабиновичу?

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя в самом разгаре, а, стало быть, утренний заряд бодрости нам всем ох как необходим! А что еще может так помочь зарядиться хорошим настроением на весь день, как не анекдот от «Одесской жизни»?
Одесса. Больница.
— Больной Рабинович, подготовьтесь, сейчас будет немного больно… Готовы?
— Да.
— С Вас 30 тысяч!
— Ойц
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