Анекдот дня: рецепт схуднення від Рози

Доброго ранку, одесити! І з черговим усім робочим днем!
Потроху прокидаємося. Робимо зарядку, потім робимо каву – це для бадьорості тіла. А для бадьорості духу рекомендуємо починати день із нашого традиційного одеського анекдоту:
Розмовляють сусідки в одеському дворику:
– А мені Роза розповіла про жуйку для схуднення. Купила її – і три розміри за місяць скинула!
– Шо, щелепи склеїлися?
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