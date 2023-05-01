Анекдот дня: Фира и пояс для похудения

Доброе утро, Одесса! Редакция «Одесской Жизни» продолжает поднимать вам с утра настроение. Сегодня с этим нам поможет анекдот про находчивого Фиму, который придумал, как использовать Швейцарский банк как дешевую парковку.
Доброе утро, Одесса! Сегодня самый разгар рабочей недели, а значит – собираем с силами и заряжаемся позитивом.
И наш сегодняшний совет: несмотря на будничную рутину, найдите время для родных и близких вам людей и обязательно порадуйте их какой-нибудь приятной мелочью (а может и не мелочью – это уж на ваше усмотрение).
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