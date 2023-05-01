Анекдот дня: Фира и пояс для похудения

Анекдот дня: маленький Сема задал отцу два вопроса Доброе утро, друзья! В Одессе суббота и наконец-то можно отдохнуть и выспаться. А если не получается, то поднимите себе настроение утренним одесским анекдотом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Приходит Фима в Швейцарский банк Доброе утро, Одесса! Редакция «Одесской Жизни» продолжает поднимать вам с утра настроение. Сегодня с этим нам поможет анекдот про находчивого Фиму, который придумал, как использовать Швейцарский банк как дешевую парковку. ПОДРОБНЕЕ