Анекдот дня: Рабинович и таможенники

Всем доброе утро! «Одесская жизнь» желает всем хорошей и продуктивной пятницы, удачи побольше, а воздушных тревог (и блэкаутов) поменьше.
И помните: любую, даже самую неприятную ситуацию всегда можно обернуть в свою пользу. Как, например, сделал это герой нашего сегодняшнего утреннего анекдота – небезызвестный Рабинович:
Самолет из Африки садится в Одессе. На борту Рабинович.
В багаже груз – 100 банановых пальм. Таможенники, получив информацию об этом, находятся в предвкушении хорошего развода Рабиновича на деньги: как-никак, сто пальм – это же коммерческая партия и для «личного пользования» никак не катит.
Таможенник:
– Ну-с, уважаемый, что везем?
Рабинович молча протягивает декларацию, в которой написано:
«Пальмовая роща – 1 штука».
Другие анекдоты:
- О бизнесе по-китайски и по-еврейски;
- Как Моня на рыбалку ходил;
- Старый еврей приехал в Одессу;
- Рабинович и цыгане;
- Странный бизнес Рабиновича.