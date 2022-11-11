Анекдот дня: Рабинович и таможенники

Всем доброе утро! «Одесская жизнь» желает всем хорошей и продуктивной пятницы, удачи побольше, а воздушных тревог (и блэкаутов) поменьше.

И помните: любую, даже самую неприятную ситуацию всегда можно обернуть в свою пользу. Как, например, сделал это герой нашего сегодняшнего утреннего анекдота – небезызвестный Рабинович:

Самолет из Африки садится в Одессе. На борту Рабинович.

В багаже груз – 100 банановых пальм. Таможенники, получив информацию об этом, находятся в предвкушении хорошего развода Рабиновича на деньги: как-никак, сто пальм – это же коммерческая партия и для «личного пользования» никак не катит.

Таможенник:

– Ну-с, уважаемый, что везем?

Рабинович молча протягивает декларацию, в которой написано:

«Пальмовая роща – 1 штука».

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