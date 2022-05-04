Анекдот дня: путинский мародер и интернет

Доброе утро, Одесса! Несмотря на непростое время, «Одесская жизнь» рекомендует начать новый день с улыбкой и надежной на то, что все плохое рано или поздно закончится.
И сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередной анекдот-быль. Его рассказал блогер Максим Мирович.
Реальный диалог жителя села в Херсонской области с опозорившимся мародером из путинской армии:
– А что это на столбе?
– Интернет
(Лезет снимать).
– Зачем тебе?
– Домой отвезу интернет.
Ранее мы рассказывали:
- О чем говорили по телефону Зеленский и Байден;
- Об итогах «спецоперации» рф в Украине;
- Что удивило пленного оккупанта в Украине;
- Как узнать, что путин врет;
- Какие две новости сообщил капитан «Москвы» своим матросам.
Фото с Телеграмм-канала Максима Мировича