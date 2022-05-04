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Анекдот дня: путинский мародер и интернет

Анекдот дня: путинский мародер и интернет

Доброе утро, Одесса! Несмотря на непростое время, «Одесская жизнь» рекомендует начать новый день с улыбкой и надежной на то, что все плохое рано или поздно закончится.
И сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередной анекдот-быль. Его рассказал блогер Максим Мирович.

Реальный диалог жителя села в Херсонской области с опозорившимся мародером из путинской армии:

– А что это на столбе?

– Интернет

(Лезет снимать).

– Зачем тебе?

– Домой отвезу интернет.

Ранее мы рассказывали:

Фото с Телеграмм-канала Максима Мировича

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Редакция ПРОФИЛЬ

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