Анекдот дня: кратко об итогах «спецоперации» рф в Украине

Доброе утро, одесситы! Да, непростые деньки на предстоят… Но не теряем оптимизма и верим, что скоро все плохое закончится.

А для поднятия настроения «Одесская жизнь» предлагает вам традиционный утренний анекдот: итак, к чему привела так называемая «спецоперация» россии в Украине?

Итоги «спецоперации» россии в Украине: Талибан призывает рф к миру, чтобы не портить себе репутацию.

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