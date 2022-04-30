Анекдот дня: кратко об итогах «спецоперации» рф в Украине

Доброе утро, одесситы! Да, непростые деньки на предстоят… Но не теряем оптимизма и верим, что скоро все плохое закончится.
А для поднятия настроения «Одесская жизнь» предлагает вам традиционный утренний анекдот: итак, к чему привела так называемая «спецоперация» россии в Украине?
Итоги «спецоперации» россии в Украине: Талибан призывает рф к миру, чтобы не портить себе репутацию.
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