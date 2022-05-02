Анекдот дня: о чем говорили по телефону Зеленский и Байден?

Анекдот дня: почему в «Звездных войнах» нет россиян? Доброе утро, Одесса! Сегодня первый майский день и мы надеемся, что для всех нас он будет удачным. Украинцы вообще, несмотря на войну и связанные с ней сложности, смотрят в будущее с оптимизмом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Какие западные компании должны остаться на российском рынке? Доброе утро, Одесса. Сейчас крупнейшие мировые компании уходят с российского рынка. Это результат введения международных санкций против России за нападение на Украину. Но, оказывается, некоторым компаниям лучше там остаться. Для всеобщего блага. ПОДРОБНЕЕ