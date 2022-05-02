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Анекдот дня: о чем говорили по телефону Зеленский и Байден?

Анекдот дня: о чем говорили по телефону Зеленский и Байден?

Доброе утро, мы из Одессы! И, соответственно, нам не страшны ни горе, ни беда. Так что не теряем бодрости духа и надеемся, что все плохое в нашей жизни очень скоро закончится. И соблюдаем комендантский час, разумеется.
А для поднятия настроения «Одесская жизнь» подготовила для вас очередную порцию утреннего позитива.

Сегодняшний наш анекдот посвящается недавнему визиту в Украину звезды Голливуда (а имя ее вы и так прекрасно знаете). Впрочем, и лишние слова тут не нужны, достаточно одного мема.

Итак, разговаривают по телефону Зеленский и Байден:

Зеленский и Байден, мем

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Фото: Олигарх и из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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