Анекдот дня: что удивило пленного оккупанта в Украине

Доброе утро, Одесса. Сейчас крупнейшие мировые компании уходят с российского рынка. Это результат введения международных санкций против России за нападение на Украину. Но, оказывается, некоторым компаниям лучше там остаться. Для всеобщего блага.
Доброе утро, мы из Одессы! И, стало быть, не унываем, несмотря на ох, какое непростое для нас время.
«Одесская жизнь» призывает начать эту неделю с позитива и предлагает вашему вниманию анекдот о том, о чем мечтают сейчас украинцы (а ведь если очень-очень захотеть, мечты рано или поздно сбываются).
Доброе утро, одесситы! Сегодняшний субботний день день накануне большого и светлого праздника Пасхи мы призываем вас провести в мире, любви и согласии с близкими, а также с хорошим настроением и верой с нашу скорую Победу.
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