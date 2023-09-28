Анекдот дня про заботливого Моню и завещание

С добрым утром, Одесса! Пора просыпаться и творить великие дела. Наконец-то четверг, а там не за горами пятница и как вы ее встретите, то так потом проведете и выходные. Поэтому встречаем четверг с юмором!
— Здравствуйте Соломон Абрамович! Как Вы себя чувствуете?
— Тебя это не должно беспокоить, Моня. Тебя нет в завещании!
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