Анекдот дня про заботливого Моню и завещание

Анекдот дня: шо купила Софа на Привозе Доброе утро, одесситы! Сегодня среда, день рабочий, но можно таки по-быстрому смотаться на Привоз и пополнить запасы. Заодно прогуляться — на людей посмотреть и себя показать, как героиня нашего утреннего анекдота: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: на кого похож должник Фима? С добрым утром, одесситы! Желаем вам в этот погожий и теплый сентябрьский вторник бодрого утра. А чтоб утро еще встретить и с позитивом, угощаем традиционным одесским анекдотом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: еврейская мама пришла к психиатру Утро доброе, Одесса и одесситы! Хорошо провели выходные и с пользой? Тогда пьем утренний кофе – и вперед, к трудовым свершениям! Понедельник день тяжелый и вставать неохота? Срочно заряжайтесь позитивом, например, с помощью нашего утреннего анекдота. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как отвадить незваных гостей Всем привет и с воскресным днем! Надеемся, настроение с утра у вас хорошее? И да не испортят его ни козни вражеские ни гости незваные. ПОДРОБНЕЕ