Анекдот дня про дбайливого Моню та заповіт

Доброго ранку, Одесо! Настав час прокидатися і творити великі справи. Нарешті четвер, а там не за горами п’ятниця і як ви її зустрінете, то так потім проведете і вихідні. Тож зустрічаємо четвер також із гумором!
– Здрастуйте Соломон Абрамович! Як Ви почуваєтеся?
– Тебе це не повинно турбувати, Моню. Тебе немає в заповіті!
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