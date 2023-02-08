Анекдот дня: У клиента претензии к портному Семе

Анекдот дня: какую работу ищет одесская мадам? Доброе утро, одесситы! Итак, рабочая неделя в разгаре, а кому-то уже так не хочется идти на работу!.. Что ж, бывает. Но следует помнить: это хорошо ведь, что работа у вас есть – ведь некоторым приходится ох, как постараться ради работы своей мечты! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Сара грустит из-за Изи Доброе утро, одесситы. Начинаем новую неделю традиционно — с одесского анекдота. Ведь это прекрасный способ поднять настроение перед трудовыми достижениями. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: муж купил Сарочке кухонный комбайн Доброе утро, неунывающие (верно же?) одесситы! Да, и снова у нас «негаразды» со светом и прочим… Но все же давайте будем надеяться на лучшее! И, как знать: а вдруг именно сегодня в наших домах появится и свет, и тепло, и можно будет, например, включить кухонный комбайн или, скажем, мультиварку, чтобы побаловать домашних чем-то вкусненьким… Ведь самое главное в наше непростое время все же мир и лад в наших семьях. ПОДРОБНЕЕ