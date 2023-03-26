Анекдот дня: Семен Израилевич пришел на Привоз

Анекдот дня: чем Фима похож на Яшу? Одесситы, всем доброго субботнего утра. То что сегодня выходной, еще не повод отказываться от утреннего анекдота. А потому вот вам еще один. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе появилась урна-интеллигент (фотофакт) Ах, эти мелочи жизни, пусть даже в виде обычной городской урны… Бывает, что проходишь мимо – не замечаешь. А бывает так, что пройти мимо просто так и нельзя. Вот как мимо «арт-объекта» на Нежинской. Просто урна, казалось бы… Но какая! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: к кому пришел в гости Цукерман? Доброе утро, Одесса! А пожелаем-ка мы вам сегодня работы легкой, а дома атмосферы мирной, мужей-жен верных, а детей исключительно послушных, Да и вообще – «конфеток» от жизни садких да побольше! ПОДРОБНЕЕ