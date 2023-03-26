Анекдот дня: Семен Израилевич пришел на Привоз

Доброе утро, неунывающая Одесса! Итак, воскресный день – время для отдыха и не только. И всем, кто отправится сегодня «делать базар», пожелаем покупок удачных и недорогих.
А для бодрости духа ловите наш «базарный» анекдот:
Одесса. Привоз:
– Мадам Циперович, и сколько это, страшно представить, будет мине стоить?
– Для вас Семен Израилевич – это бесплатно!
– Звучит дороговато.
У есть есть и другие анекдоты:
- У Йосифа Моисеевича пропала кастрюля с борщом;
- Что делал одессит в колбасном ряду на Привозе;
- У настройщика пианино Мойши проблемы на работе;
- Как Яша Рабинович салон связи посетил.