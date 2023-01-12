Анекдот дня: Роза Соломоновна завела молодого любовника

Доброе утро, неунывающие одесситы! Не теряем оптимизма, несмотря на все временные трудности. Тем более, что у некоторых проблемы по сравнению с нашими – ого-го!
Роза Соломоновна подругам:
– Никому не посоветую заводить молодого любовника! Вот, сегодня вместо секса пришлось полночи ему рассказывать, кто такие пионеры и что такое диафильмы!
Не менее забавные одесские анекдоты:
- Софочка влюбилась в Яшу;
- Жена будит Фиму в три ночи…
- Отчего Роза Львовна мучает Семена Марковича;
- Роза Марковна объяснила, что такое любовь.