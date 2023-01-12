Анекдот дня: Роза Соломоновна завела молодого любовника

Анекдот дня: что посоветовала Фирочка подруге на выданье? Доброе утро, одесситы и все, примкнувшие к таковым! Надеемся, что все вы загадали на Новый год свои самые заветные желания. А также более чем уверены, что большая часть из них непременно сбудется. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что будет пить мадам из Одессы? Доброе утро, неунывающая Одесса! Рабочая неделя в разгаре, а старый новый год (ох, долго ли нам еще его праздновать?..) – впереди! Не забываем, но и не злоупотребляем, да? ПОДРОБНЕЕ