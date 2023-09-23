Анекдот дня про Рабиновича та мільйон

Доброго суботнього ранку, одесити. Усім, хто збирається на роботу, — бадьорого та легкого трудового дня. Щодо решти — досить ніжитися в ліжку. Пора бігти на море і встигнути насолодитися оксамитовим сезоном, що минає. А щоб ранкові збори пройшли на позитиві — з нас ранковий анекдот, з вас посмішка.
– Рабиновичу, якби у Вас був мільйон, на що б Ви його витратили?
– А чому витрачати, чому відразу витрачати?!
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