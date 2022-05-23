Анекдот дня: про одесские туалеты и российские ракеты

Доброе утро, Одесса! Сегодня воскресенье, а значит никуда не надо торопиться и можно поспать чуть подольше (это если воздушных тревог не будет, конечно), а после немного «позависать» в интернете, но не вбирать в себя новостной негатив, а немного расслабиться, например, почитать анекдоты.
Доброе утро, Одесса! Сегодня синоптики обещают нам нехорошую погоду, а рашисты не прекращают грозить ракетами. Но мы не унываем, поскольку понимаем: вся их злоба – от бессилия нас одолеть.
«Одесская жизнь» предлагает начать утро с очередного весьма актуального анекдота.
Доброе утро, одесситы! Сегодня, как ожидается, в Одессе будет греметь… Но не пугайтесь: это всего лишь весенняя гроза. Хотя и та, другая «гроза», увы, остается в силе… Но мы, как обычно, бодрости духа не теряем. А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию новый анекдот военных дней.
Мы используем файлы куки для наилучшего представления нашего сайта. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование. Также вы можете ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности.ПринятьНет