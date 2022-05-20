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Итоги 20 мая в Одессе: ракетами обстреляли туалет на курорте и завод

Итоги 20 мая в Одессе: ракетами обстреляли туалет на курорте и завод

Днем 20 мая две рашистских ракеты поразили общественный туалет на побережье к югу от Одессы. А к вечеру ракета прилетела в завод с северной стороны областного центра. Среди людей жертв и пострадавших нет, хотя инфраструктуре доставалось.

Итоги пятницы 20 мая в своем видеообращении подвел руководитель Одесской областной администрации Максим Марченко.

«Днем враг нанес ракетный удар двумя ракетами по одному из районов нашей области. Вечером он нанёс еще один ракетный удар по объекту инфраструктуры.  Есть повреждения, но, к счастью, пострадавших нет», — сообщил он.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук также рассказал, что в Приднестровье снова активизировались спецслужбы российской федерации. Там поступают сообщения о минировании разных объектов, вина при этом возлагается на Украину. Сергей Брачтчук отметил, что это также провокации ос стороны спецслужб РФ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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