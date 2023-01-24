Анекдот дня: почему Мойша женился на молодой

Доброе утро, одесситы! Да, мы верим, что порой бывает не до радости и позитивных мыслей, особенно когда внеплановый блэкаут рушит все наши планы на день. Но все-таки «Одесская жизнь» советует не терять оптимизма: ведь в любых «негараздах» можно и хорошее найти. И об этом наш сегодняшний анекдот:

– Мойша, как же вам не стыдно! Вы сорок лет прожили с женой, а теперь оставили ее и женились на молодой!

– Шо ты знаешь, Изя! Со старой женой ночью измучаешься: то ей валидол подай, то капли, то форточку открой-закрой… Мне оно надо! А с молодой: вечером уйдет, утром придет, всю ночь спишь спокойно.

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