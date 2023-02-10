Анекдот дня: Софе объяснили, почему выйти замуж, как на Привоз сходить

Анекдот дня: пришел Рабинович в ресторан… Доброе утро, Одесса! Настрой у всех боевой? Держимся и не унываем? Ведь еще пару дней потрудиться – а там и выходные долгожданные, и (тьфу-тьфу-тьфу) свет по графикам… ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: какую работу ищет одесская мадам? Доброе утро, одесситы! Итак, рабочая неделя в разгаре, а кому-то уже так не хочется идти на работу!.. Что ж, бывает. Но следует помнить: это хорошо ведь, что работа у вас есть – ведь некоторым приходится ох, как постараться ради работы своей мечты! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Сара грустит из-за Изи Доброе утро, одесситы. Начинаем новую неделю традиционно — с одесского анекдота. Ведь это прекрасный способ поднять настроение перед трудовыми достижениями. ПОДРОБНЕЕ