Анекдот дня: Жора, его жена и суп

В Одессе наблюдали невероятное небо и чарующий закат (фоторепортаж) Несмотря на то, что время сейчас непростое, никогда не следует забывать об окружающей нас природной красоте. И так важно иной раз отвлечься от негатива и просто поднять вверх глаза, советует «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Рабинович баранов считал Доброе утро, Одесса! Воскресенье – это день, когда можно хоть немного отвлечься от рабочих будней и, например, поспать подольше. И да не мучает вас бессонница, как нашего старого знакомого Рабиновича: ПОДРОБНЕЕ