Анекдот дня: Жора, его жена и суп

Доброе утро, одесситы и все, кто примкнул к таковым! Сегодня «Одесская жизнь» хочет вам пожелать мира и спокойствия в ваших домах и семьях и не ссориться с родными и близкими. И не забывать: все возможные недоразумения вполне можно решить дипломатично. Например, как герой нашего сегодняшнего анекдота:
Жора и его жена:
– Жора, шо ты больше любишь – меня или суп?
– Первое!
Мораль: Будьте гибкими в любых вопросах.
Не менее забавные анекдоты:
- Рецепт ленивых голубцов Цили;
- Моня и Раин суп;
- Случай на Привозе;
- Абрам, Сара, ресторан…
- Сарочка и ее кулинарный талант.