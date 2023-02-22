Анекдот дня: купила дорогущее свадебное платье и понеслось…

Одесские штучки: как назвать заведение, чтоб «проняло»? Любое заведение (магазин, кафешка-ресторан, лавка, мастерская и так далее, так далее) должно зазывать. А как зазвать? А так, чтоб «проняло»! Как пронять? Ну мы же в Одессе – надо поразить, рассмешить (сейчас особенно важно!), а порой и слегка напугать. В крайнем случае – вызвать слезы умиления. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: одесский спортзал приглашает на блины Доброе утро, одесситы! Ну что – можно сказать, с Масленицей нас всех! С неделей сплошных удовольствий – блинчиков со всевозможными начинками, сырников, налистников и прочих вкусностей… В общем, с неделей сплошного объедения! ПОДРОБНЕЕ