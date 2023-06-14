Анекдот дня: похороны бычка

Доброе утро, Одесса! Сегоднясреда и середина рабочей недели! А чтобы быстрее пришла пятница, нужно среду встретить с юмором!

— Одесса. Привоз. Рыбный ряд.

— Две женщины: одна торгуется за цену на бычка, другая, соответственно, его продает.

— Первая: — А что, у вас бычок свежий, еще живой?

— Нет, он уже умер, — философски и с достоинством отвечает другая.

— То-то я удивляюсь на цену. Вы ему на похороны собираете?

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