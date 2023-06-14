Анекдот дня: похорон бичка

Доброго ранку, Одесо! Сьогодні середа та середина робочого тижня! А щоби швидше прийшла п’ятниця, треба середу зустріти з гумором!
– Одеса. Привоз. Рибний ряд.
— Дві жінки: одна торгується за ціну на бичка, інша відповідно його продає.
— Перша: — А що, у вас свіжий бичок, ще живий?
— Ні, він уже помер, — філософськи й гідно відповідає інша.
— Я дивуюсь ціні на нього. Ви йому на похорон збираєте?
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