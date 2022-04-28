Анекдот дня: Какие западные компании должны остаться на российском рынке?

Анекдот дня: о русских кораблях и европейских странах Приветствуем вас, одесситы! Надеемся, сегодняшний день будет спокойным и обойдется без неприятных «сюрпризов» со стороны рашистов. И не забываем, что посмеяться над врагом – наполовину его победить. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как узнать, что путин врет? Доброе утро, Одесса. Начинается новый день, а значит пришло время свежего анекдота. К сожалению, война продолжается, так почему бы нам вновь не посмеяться над путлером. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: путин попал в ад Доброе утро, мы из Одессы! И, стало быть, не унываем, несмотря на ох, какое непростое для нас время.

«Одесская жизнь» призывает начать эту неделю с позитива и предлагает вашему вниманию анекдот о том, о чем мечтают сейчас украинцы (а ведь если очень-очень захотеть, мечты рано или поздно сбываются). ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: из жизни блондинок в военное время Доброе утро, одесситы! Сегодняшний субботний день день накануне большого и светлого праздника Пасхи мы призываем вас провести в мире, любви и согласии с близкими, а также с хорошим настроением и верой с нашу скорую Победу. ПОДРОБНЕЕ