Анекдот дня: Какие западные компании должны остаться на российском рынке?

Доброе утро, Одесса. Сейчас крупнейшие мировые компании уходят с российского рынка. Это результат введения международных санкций против России за нападение на Украину. Но, оказывается, некоторым компаниям лучше там остаться. Для всеобщего блага.
— Durex, Сontex! Мир умоляет вас не уходить с российского рынка.
Доброе утро, мы из Одессы! И, стало быть, не унываем, несмотря на ох, какое непростое для нас время.
«Одесская жизнь» призывает начать эту неделю с позитива и предлагает вашему вниманию анекдот о том, о чем мечтают сейчас украинцы (а ведь если очень-очень захотеть, мечты рано или поздно сбываются).
Доброе утро, одесситы! Сегодняшний субботний день день накануне большого и светлого праздника Пасхи мы призываем вас провести в мире, любви и согласии с близкими, а также с хорошим настроением и верой с нашу скорую Победу.