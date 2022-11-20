Анекдот дня: отчего нервничает Яша?

Доброе утро, одесситы! Сегодня «Одесская жизнь» желает вам воскресенья светлого во всех смысла и «нервов» поменьше. А для зарядки позитива ловите наш утренний анекдот:
– Яша, шо ты такой нервный?
– В газете нашел объявление: такие же, как в нашей фирме, кастрюли, но на треть дешевле!
– Хм… Как это у них получается? Ты им позвони!
– Уже позвонил!
– И?
– И ответил Сёмка, шо у нас на складе работает…
Еще больше анекдотов:
- Как Рабинович баранов считал;
- Как одессита Яшу в гости звали;
- О бизнесе по-китайски и по-еврейски;
- В чем разница между бедой и катастрофой?
- Изя, Абрам, суд…