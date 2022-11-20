Анекдот дня: отчего нервничает Яша?

Доброе утро, одесситы! Сегодня «Одесская жизнь» желает вам воскресенья светлого во всех смысла и «нервов» поменьше. А для зарядки позитива ловите наш утренний анекдот:

– Яша, шо ты такой нервный?

– В газете нашел объявление: такие же, как в нашей фирме, кастрюли, но на треть дешевле!

– Хм… Как это у них получается? Ты им позвони!

– Уже позвонил!

– И?

– И ответил Сёмка, шо у нас на складе работает…

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