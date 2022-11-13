Анекдот дня: как Рабинович баранов считал

Анекдот дня: Рабинович и таможенники Всем доброе утро! «Одесская жизнь» желает всем хорошей и продуктивной пятницы, удачи побольше, а воздушных тревог (и блэкаутов) поменьше. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кремль выставил ультиматум Украине Доброе утро, мы из Украины! С фронта поступают хорошие новости: Силы Обороны вот-вот выгонят орков из Херсона. А пока анекдот в тему. ПОДРОБНЕЕ