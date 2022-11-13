Анекдот дня: как Рабинович баранов считал

Доброе утро, Одесса! Воскресенье – это день, когда можно хоть немного отвлечься от рабочих будней и, например, поспать подольше. И да не мучает вас бессонница, как нашего старого знакомого Рабиновича:
– Доктор, у меня бессонница.
– Господин Рабинович, а ви пробовали испытанное старинное средство – лечь в постель, закрыть глаза и считать баранов?
– Пробовал. Я считаю баранов, потом гружу их в машину, везу в город и продаю, а остаток ночи таки мучаюсь – не продешевил ли?
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