Анекдот дня: Изя, Абрам, суд…

Анекдот дня: сомнительный совет психиатра Доброе утро, одесситы! Сегодня пятница. Неделька выдалась еще та. И пусть воздушные тревоги не тревожат вас. Просто берегите себя, и следуйте в укрытие. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: роковая ошибка Софы Львовны Доброе утро, Одесса и одесситы! Сегодня «Одесская жизнь» желает всем, чтобы этот четверг был исключительно удачным, продуктивным и не принес никаких разочарований. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: секрет экономии Мони Доброе утро! Запаслись водой на 2-3 дня, как нас предупреждали? Если нет, то лучше запастись, чтобы не следовать Мониным рецептам. ПОДРОБНЕЕ