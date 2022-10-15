Доброе утро, одесситы и все примкнувшие к ним! Желаем вам в этот субботний день никогда не ссориться, особенно по пустякам. А если и вышла размолвка, не забывать, что из любой ситуации можно выйти с юмором.
А для бодрости духа «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной забавный анекдот:
Два евpея поссоpились и pешили обpатиться в суд. Судья pассудил, что Изя должен извиниться пеpед Абpамом и сказать: «Абpам хоpоший человек, я извиняюсь».
Выходит Изя пеpед публикой, делает глубокий вдох…
– Абpам – хоpоший человек??? Я извиняюсь!!!
Судья пытается возразить, Изя отвечает:
– Господин судья, слова ваши, музыка моя!
Другие анекдоты:
- Подрались Софи Лорен, Деми Мур и Роза из Одессы;
- Почему Яша больше не дружит с Изей;
- Случай в одесском магазине;
- Изя не может устроиться…;
- Фира и развод.