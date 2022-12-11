Анекдот дня: у Изи умерла тёща

Доброе утро, Одесса! Кто-то, возможно, скажет, что не очень-то оно и доброе… Да, все неймется нашему врагу – так и норовит нам жизнь испортить. Но мы не будем вестись на его прококации и предаваться унынию. И не следует забывать: рядом с нами есть те, кому намного тяжелее. Так давайте же по мере сил поможем им и нашим ВСУ заодно задонатим, а там и свет в наших домах появится, и жизнь наладится, «Одесская жизнь» гарантирует это!

Так что не изменяем нашей утренней традиции и читаем одесский анекдот:

– Изя, я слышал, твоя тёща умерла? Соболезную. А что у нее было?

– Да так, ерунда – старый сервант и телевизор…

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