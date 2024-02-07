Анекдот дня: о чем должна напоминать фотография жены

И сегодня мы снова вспомним нашего старого знакомого Рабиновича. Давайте-ка узнаем, почему он все время носит с собой фото жены:

Фотография жены напоминала Рабиновичу, что на этом месте могли бы быть деньги.

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