Анекдот дня: о чем должна напоминать фотография жены

Казалось бы, в дни войны нет ни времени, ни желания обращать внимание на какие-либо позитивные моменты в нашей жизни, например, на красоту окружающей нас природы и зачастую неимоверно сказочные природные явления. Но вот сама природа, судя по всему, с этим не согласна.
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Привет, одесситы, и все, кто присоединился к таким! По традиции публикуем небольшую порцию утреннего юмора, чтобы оставшийся рабочий день пролетел быстрее!
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Утро доброе! Итак, выходные пролетели незаметно и вот уже снова пора на работу… А чтобы понедельник не оказался днем тяжелым, ловите порцию утреннего позитива от «Одесской жизни».
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Сегодня стало известно, кто поедет представлять Украину на престижном песенном конкурсе Евровидение-2024. В финале победу одержал дуэт певицы Jerry Heil и рэперши Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria».
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Всем привет и с воскресным днем! И пусть он окажется для всех нас удачным и позитивным. А мы в свою очередь уже по традиции дарим вам порцию хорошего настроения.
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