Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: о чем должна напоминать фотография жены

Анекдот дня: о чем должна напоминать фотография жены

Привет, неунывающие одеситы и всех вас с добрым утром! Итак, экватор рабочей недели, и расслабляться еще ох, как рано… А чтобы скорее взбодриться, начните день с крепкого ароматного кофе и не менее бодрящего анекдота от «Одесской жизни».

И сегодня мы снова вспомним нашего старого знакомого Рабиновича. Давайте-ка узнаем, почему он все время носит с собой фото жены:

Фотография жены напоминала Рабиновичу, что на этом месте могли бы быть деньги.

Жена в аптеке

Сара и Додик

Еще больше анекдотов есть у нас:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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