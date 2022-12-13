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Анекдот дня: на чем ездят Изя и Софочка?

Анекдот дня: на чем ездят Изя и Софочка?

Доброе утро, неунывающие одесситы! И пусть сегодня у кого-то с утра снова нет света, пусть погоду на сегодня обещают непростую, давайте-ка не будем унывать! Ведь все плохое рано или поздно заканчивается. И свет нас когда-нибудь дадут, и снег и лед растают, и «троллэйбусы» по нашим улицам пойдут. И даже трамваи!

В общем, встречайте новый день с одесским анекдотом:

– Изя, как мы с тобой домой поедем?

– Софочка, а как ты хочешь?

– А как правильно сказать: «Порш» или «Поршэ»?

– Дорогая, таки правильно сказать «троллэйбус».

Троллейбус, контролер, карикатура

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Редакция ПРОФИЛЬ

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