Анекдот дня: на чем ездят Изя и Софочка?

Доброе утро, неунывающие одесситы! И пусть сегодня у кого-то с утра снова нет света, пусть погоду на сегодня обещают непростую, давайте-ка не будем унывать! Ведь все плохое рано или поздно заканчивается. И свет нас когда-нибудь дадут, и снег и лед растают, и «троллэйбусы» по нашим улицам пойдут. И даже трамваи!
В общем, встречайте новый день с одесским анекдотом:
– Изя, как мы с тобой домой поедем?
– Софочка, а как ты хочешь?
– А как правильно сказать: «Порш» или «Поршэ»?
– Дорогая, таки правильно сказать «троллэйбус».
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