Анекдот дня: на чем ездят Изя и Софочка?

Анекдот дня: у Изи умерла тёща Доброе утро, Одесса! Кто-то, возможно, скажет, что не очень-то оно и доброе… Да, все неймется нашему врагу – так и норовит нам жизнь испортить. Но мы не будем вестись на его прококации и предаваться унынию. И не следует забывать: рядом с нами есть те, кому намного тяжелее. Так давайте же по мере сил поможем им и нашим ВСУ заодно задонатим, а там и свет в наших домах появится, и жизнь наладится, «Одесская жизнь» гарантирует это! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что Бэлла Моисеевна думает о мужчинах Доброе утро, неунывающие одесситы! Ну, вот и очередные выходные подоспели… И пусть у некоторых они пройдут без света и интернета, все-таки давайте верить в лучшее – ведь все «негаразды» ненадолго… На всю зиму, говорите? Ой, а мы вас таки умоляем: сколько там той зимы?! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что одесситы делают в непонятной ситуации? Доброе утро, Одесса! Очередной блэкаут мы почти пережили. Надеемся, никто из наших читателей не поддался панике и не бросился скупать гречку, и канистры с бензином? Хотя пара штук и того и другого сейчас точно лишними не будут. ПОДРОБНЕЕ