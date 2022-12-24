Анекдот дня: кто придумал коньяк?

Доброе утро, Одесса! Ну вот и выходные подоспели, и все меньше и меньше времени остается до конца этого непростого для нас года…
«Одесская жизнь» советует всем держаться стойко, верить в светлое во всех смыслах будущее и не зацикливаться на негативе и хоть иногда позволять себе расслабиться… Но только, чур – не злоупотреблять!
– Рабинович, кто придумал название коньяк?
– Таки скотовод.
– Почему?
– А кому бы еще пришло в голову соединить слова «конь» и «як»?
Кстати, а вы знаете, что в Одессе изобрели «препарат» — антидепрессо без кофеина?
Еще анекдоты:
- Что будет, если медицинский спирт закусывать докторской колбасой?
- Вегетарианцы и сало;
- Яша и черная икра.