Анекдот дня: кто придумал коньяк?

Анекдот дня: останавливается «Мерседес» возле девушки… Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя подходит к концу и скоро можно будет отдохнуть пару дней! Надеемся, наш сегодняшний анекдот будет в тему. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: от Рабиновича сбежала жена Доброе утро, неунывающие одесситы! Давайте, несмотря на все временные трудности, не терять оптимизма и неспешно готовиться к Новому году (который, несомненно, будет лучше, чем этот!). ПОДРОБНЕЕ