Анекдот дня: как гаджеты помогают наладить общение в семье

Доброе утро, одесситы!
Осень вступает в свои права и утром становится уже прохладнее. А чтобы наших читателей не одолела осенняя хандра, ловите утреннюю порцию позитива.
Фира с Моней лежат на диване.
Вдруг Фира слышит, что на ее телефон, который она оставила на кухне, пришла эсэмэска.
Она встает и идет проверять.
Видит сообщение от Мони:
«Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»
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