Анекдот дня: что в голове у Мони?

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя продолжается, а, стало быть, заряжаемся позитивом, читаем наш утренний анекдот и вперед – трудиться усердно!.. Ну хотя бы затем, чтобы было что потом в руках держать.
И да – всегда имеет смысл прислушаться к мудрым советам, например, таким, какой дала Моне одесситка Песя:
Разговаривают Песя и Моня:
– Моня, об чем ты думаешь? Шо у тебя в голове?
– В основном женщины и деньги…
– Идиёт! Их надо держать в руках, а в голове шоб был мозг!
У нас таки есть и другие анекдоты:
- Фима обещает Розе золотые горы;
- Сколько пива выпивает Рабинович?
- Моня рассказал, что дешевеет, когда все дорожает;
- Циля предложила Моне поменяться местами;
- Абраша, деньги и женщины.