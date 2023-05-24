Анекдот дня: что в голове у Мони?

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя продолжается, а, стало быть, заряжаемся позитивом, читаем наш утренний анекдот и вперед – трудиться усердно!.. Ну хотя бы затем, чтобы было что потом в руках держать.

И да – всегда имеет смысл прислушаться к мудрым советам, например, таким, какой дала Моне одесситка Песя:

Разговаривают Песя и Моня:

– Моня, об чем ты думаешь? Шо у тебя в голове?

– В основном женщины и деньги…

– Идиёт! Их надо держать в руках, а в голове шоб был мозг!

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