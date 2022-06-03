Анекдот дня: что получит россия, когда Украина получит высокоточные ракеты?

Анекдот дня: Сара и весы Доброе утро, одесситы! Ну вот, дождались мы и лета… Да, не очень-то оно в этом году «традиционное» выдалось. Но унывать все таки не стоит: ведь все плохое когда-нибудь закончится. Так что верим в нашу скорую победу, молимся за наших защитников и не ходим на заминированные пляжи.

А чтобы начать этот день с позитивного настроя, предлагаем вам немного отвлечься от грустных мыслей, а поможет нам в этом забавный одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Карикатура одесского художника стала основой новой хитовой марки «Ассоль уже не та…» — так названа марка, основой которой послужила картина известного одесского художника Виктора Джеваги, впервые представленная на Международном конкурсе карикатуристов «Русский военный корабль, иди нах*й». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Роза Марковна и проституция Доброе утро, мы из Одессы! И стало быть, не теряем бодрости духа. Ну и держим кулачки за наших защитников. И при этом помним: все плохое, что есть сейчас в нашей жизни, когда-нибудь закончится, а старый добрый одесский юмор останется с нами навсегда.

И сегодня предлагаем вам снова вспомнить неунывающую одесситку Розу Марковну. ПОДРОБНЕЕ