Анекдот дня: как Фира Яковлевна с бессонницей боролась

Утро доброе, стойкие и неунывающие одесситы и с воскресным днем всех вас! День города (ну уж как смогли в такое время) отпраздновали? Значит сегодня – отдыхаем и набираемся сил перед новой трудовой неделей. А начать день на позитивной ноте вам поможем наш традиционный анекдот.

Знаете, как бороться с бессоницей? А вот одесситка Фира Яковлевна нашла свой рецепт от этого недуга:

Фира Яковлевна не могла уснуть. Начала считать овец, познакомилась с пастухом…

…И понеслось!..

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