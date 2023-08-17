Анекдот дня: урок истории в одесской школе

Доброе утро, Одесса! Сегодня четверг и почти конец рабочей недели! А чтобы побыстрее пришла пятница и наступили долгожданные выходные, нужно этот день встретить с юмором!
На уроке истории в одной одесской школе:
— Кто был отцом Людовика Шестнадцатого?
— Людовик Пятнадцатый.
— Хорошо. А Карла Седьмого?
— Карл Шестой.
— А Франциска Первого? Ну, что ты молчишь?
— Да походу сиротой он был!
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