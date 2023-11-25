Анекдот дня: когда увидел жену с другим

Анекдот дня про самочувствие Доброе пятничное утро, одесситы! Погода сегодня нас греть не будет и настроения не прибавит. Поэтому «Одесская жизнь» взяла на себя эту ношу и предлагает анекдот, где каждый из нас может узнать себя: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как правильно делить прибыль Доброе утро, одесситы! За окошком сегодня холодно — уже чувствуется первое дыхание зимы, которая не за горами. Утром не помешает согреться горячим чаем и как уж приступить к работе без традиционного утреннего анекдота от «Одесской жизни»: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: зачем Яша учит английский Доброе утро, одесситы! Пора просыпаться и несмотря на прогноз погоды, где синоптики нам рассказывают про дождь, нужно взбодриться и браться за работу — все-таки только среда и расслабляться рано. А «Одесская жизнь» предлагает порцию утреннего позитива: ПОДРОБНЕЕ

Одесская верблюдица обрела свою любовь Месяц назад к красавице верблюдице Кузе, проживающей в одесском Биопарке, приехал жених по имени Заурбек. И все это время длится их лав-стори. ПОДРОБНЕЕ