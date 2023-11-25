Анекдот дня: когда увидел жену с другим

Доброе утро, одесситы! Выходные начались! Хоть у природы и нет плохой погоды, но сегодня погода предлагает остаться дома — выпить вдоволь чая с лимоном, начитаться любимых книг, пересмотреть все новинки фильмов… А начать предлагаем с традиционного утреннего анекдота:
— Представляешь! Вчера увидел свою Розу под ручку с каким-то мужиком!
— Да? И чего ты не подошел?
— А как я подойду? Я же в командировке!
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