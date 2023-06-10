Анекдот дня: как переночевать днем?

Доброе утро, Одесса! Сегодня суббота и начало чудесных июньских выходных! А выходные нужно начинать только с хорошим настроением!

— В чем дело, Изя?

— Ой, вот я сейчас иду на работу, а к моей Саре может прийти Зяма и переночевать!

— Что вы, Изя! Сейчас же день, он не сможет переночевать!

— Ой, вы не знаете Зяму — такой может и днем переночевать!

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