Анекдот дня: как переночевать днем?

Доброе утро, Одесса! Сегодня суббота и начало чудесных июньских выходных! А выходные нужно начинать только с хорошим настроением!
— В чем дело, Изя?
— Ой, вот я сейчас иду на работу, а к моей Саре может прийти Зяма и переночевать!
— Что вы, Изя! Сейчас же день, он не сможет переночевать!
— Ой, вы не знаете Зяму — такой может и днем переночевать!
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