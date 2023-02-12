Анекдот дня: как Яша терпит свою жену?

Доброе утро, одесситы и все считающие себя таковыми! Желаем вам воскресного дня спокойного, удачного, ну и светлого, само собой.
А еще не забываем: главное сейчас – хранить душевное спокойствие и мир в семье!
А по сложившейся традиции вот вам наш анекдот:
– Слушай, Яша, как ты вообще терпишь свою жену? Она ж у тебя вечно бурчит, пилит и цепляется к каждой мелочи! У нее когда-нибудь вообще бывает хорошее настроение?
– Ой, Фима, да не дай Бог! Когда у нее хорошее настроение, она еще и поет!
Еще больше анекдотов:
- Что должно настораживать настоящего мужчину;
- Что посоветовала Фирочка подруге на выданье?
- Яша и его царство.
Карикатуры Евгения Крана