Анекдот дня: что должно настораживать настоящего мужчину

Доброе утро, одесситы и не только! Ну вот и очередная рабочая неделя подходит к концу и, как знать, а вдруг света в наших домах станет больше?..

В любом случае не отчаиваемся и верим в лучшее. А начать новый день «Одесская жизнь» советует с анекдота. Давайте узнаем, что советует сыну мудрая еврейская мама:

– Боря, сынок, запомни! Настоящего мужчину должны настораживать только две вещи: непонятный шум в двигателе и тихая добрая жена!

Не менее забавные одесские анекдоты: