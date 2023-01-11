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Анекдот дня: что посоветовала Фирочка подруге на выданье?

Анекдот дня: что посоветовала Фирочка подруге на выданье?

Доброе утро, одесситы и все, примкнувшие к таковым! Надеемся, что все вы загадали на Новый год свои самые заветные желания. А также более чем уверены, что большая часть из них непременно сбудется.

Также мы не сомневаемся, что многие одесситки «на выданье» загадали себе хорошего жениха. Но что же делать, если претендентов на руку и сердце более чем один? Давайте-ка узнаем, что думает по этому поводу мудрая Фирочка:

– Фирочка, посоветуй, шо мне делать? Я просто не знаю, за кого из троих выйти замуж! Один хорошо зарабатывает, другой – умный, третий очень хорошо танцует.

– А тот, первый, не мог бы научиться танцевать?

Выбор жениха

Невеста, карикатура

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Редакция ПРОФИЛЬ

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