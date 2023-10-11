Анекдот дня: к каким звездам тянется Моня

Анекдот дня: сколько лет Сарочке? Утро доброе, неунывающие одесситы! Напоминаем, что юмор в нынешнее непростое время – наше все. А уж искрометный одесский юмор – тем паче. И самый лучший способ начать день на позитиве – это почитать свежую порцию одесских анекдотов от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Софочка прекрасна, как… Утро доброе, Одесса! Ну что – сбылись-таки наши прогнозы? Ведь день вчерашний выдался спокойным и почти что бестревожным. Ну, разве что погода немного подвела… Так на то она и осень, чтоб холодом и дождями иногда нас «радовать». И пожелаем-ка мы сегодня всем, чтобы вот это вот оказалось самой большой нашей неприятностью! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что Изя думает о путине Утро доброе, Одесса и одесситы! Будем надеяться, что сегодняшний воскресный день окажется по-настоящему добрым, и воздушные тревоги и атаки террористов всех мастей нас таки не потревожат. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: искусственный интеллект пошутил про одесситов Hello world! Доброе утро, Одесса и одесситы! Мир не стоит на месте, технологии развиваются стремительно. Дело дошло до того, что искусственный интеллект шутит об Одессе и ее жителях. Уже только этот факт сам по себе анекдот. ПОДРОБНЕЕ