Анекдот дня: к каким звездам тянется Моня

Доброе утро, Одесса! Несмотря на поздние рассветы, вставать уже пора. Можно взбодрится горячим кофе или чаем. Но не тянутся к звездам, как герой нашего утреннего анекдота — ведь сегодня только среда и впереди рабочий день.
— Моня, шо ты делаешь?
— Софочка, таки я тянусь к звездам!
— Моня, но ты тянешься к полке с коньяком!
— И шо я не так сказал?
Еще анекдоты:
- Анекдот дня: кто придумал коньяк?
- Анекдот дня: Яша увидел рецепт с коньяком
- Анекдот дня: искала соль…
- Что будет пить мадам из Одессы?