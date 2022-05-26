Анекдот дня: искала соль…

Анекдот дня: какого вируса боятся после обезьяньей оспы? Доброе утро, Одесса! Сегодня среда, середина рабочей недели. Ну и анекдот постарались подобрать в тему, посерьезней. Хотя серьезное там только начало. В общем, все напасти встречаем с улыбкой. Улыбка, кстати, и иммунитет укрепляет. ПОДРОБНЕЕ

Жизнь продолжается: сколько маленьких украинцев увидели свет в Одессе за неделю На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 129 маленьких украинцев – это на 9 детей больше, чем неделей ранее. За неделю население Одессы пополнили три двойни, сообщает пресс-служба горсовета. ПОДРОБНЕЕ

Максим Марченко отреагировал на свой «арест» в москве одесским анекдотом Подводя итоги 24 мая, руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко остался доволен вниманием со стороны врагов. По его словам — это признак того, что «мы делаем им нервы». ПОДРОБНЕЕ