Анекдот дня: искала соль…

Доброе утро, одесситы! Ну вот и здрасьте: еще и бензиновый дефицит толком не пережили, как солевой грянул… Но не будем унывать, ведь в любой ситуации можно найти положительные моменты.
«Одесская жизнь» предлагает начать новый день с позитива (и да не омрачат его воздушные тревоги). А что касается отсутствия на прилавках магазинов соли, то предлагаем отнестись к этой проблеме так же легко, как героиня нашего сегодняшнего анекдота:
– Искала соль, нашла коньяк… Нафиг соль, теперь ищу лимон!
Еще анекдоты:
- Какого вируса боятся после обезьяньей оспы?
- Из жизни блондинок в военное время;
- Сарочка и ее кулинарный талант;
- Чем расстроен Моня?
- Почему Сара забросила диету?