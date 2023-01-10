Анекдот дня: что будет пить мадам из Одессы?

Доброе утро, неунывающая Одесса! Рабочая неделя в разгаре, а старый новый год (ох, долго ли нам еще его праздновать?..) – впереди! Не забываем, но и не злоупотребляем, да?
А для утреннего «разгона» вот вам анекдот от «Одесской жизни»:
В Одессе:
– Что будете пить, мадам? Настойку или наливку?
– Ну, если вы настаиваете – то настойку, а если наливаете – то наливку…
– У нас самообслуживание.
– Ну тогда – самогонку…
Не менее забавные анекдоты:
- Моня тянется к звездам;
- Одесситка рассказала священнику о своих грехах…
- Кто придумал коньяк?
- Что будет, если медицинский спирт закусывать докторской колбасой?
- Люся Абрамовна выходит из аптеки.