Анекдот дня: что будет пить мадам из Одессы?

Анекдот дня: когда папа дома? Доброе утро, неунывающие одесситы! Ну как – отгуляли еще один праздник? А теперь – переводим дух и готовимся к рабочей неделе… Ну что же вы приуныли? Еще старый новый год впереди! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Моня тянется к звездам Доброе утро, Одесса! «Одесская жизнь» желает вам светлого во всех смыслах и позитивного дня и да не омрачат его вражеские козни.

И поскольку новогодние праздники продолжаются, нелишне, думаем, напомнить: употребляйте, но не злоупотребляйте! ПОДРОБНЕЕ