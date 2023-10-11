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Анекдот дня: до яких зірок тягнеться Моня

Анекдот дня: до яких зірок тягнеться Моня

Доброго ранку, Одесо! Попри пізні світанки, прокидатися вже час. Можна підбадьоритися гарячою кавою або чаєм. Але не тягтися до зірок, як герой нашого ранкового анекдоту – адже сьогодні лише середа та попереду ще цілий робочий день.

– Моня, шо ти робиш?

– Софочка, таки я тягнуся до зірок!

– Моня, але ти тягнешся до полиці з коньяком!

– І шо я не так сказав?

про коньяк

про коньяк

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