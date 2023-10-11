Анекдот дня: до яких зірок тягнеться Моня

Анекдот дня: скільки років Сарочці? Ранок добрий, безжурні одесити! Нагадуємо, що гумор у нинішній складний час – наше все. А вже блискучий одеський гумор – тим паче. І найкращий спосіб розпочати день на позитиві – це почитати свіжу порцію одеських анекдотів від «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Софочка прекрасна, як… Доброго ранку, Одесо! Ну що – справдилися наші прогнози? Адже вчорашній день видався спокійним і майже безтривожним. Ну, хіба що погода трохи підвела… Так на те вона й осінь, щоб холодом та дощами іноді нас «радувати». І побажаємо ми сьогодні всім, щоб ось це ось виявилося найбільшою нашою неприємністю! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що Ізя думає про путіна Ранок добрий, Одеса та одесити! Сподіватимемося, що сьогоднішній недільний день виявиться по-справжньому добрим, і повітряні тривоги та атаки терористів усіх мастей нас таки не потурбують. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: штучний інтелект пожартував для одеситів Hello world! Доброго ранку, Одеса та одесити! Світ не стоїть на місці, технології стрімко розвиваються. Справа дійшла до того, що штучний інтелект жартує про Одесу та її мешканців. Це вже само по собі – анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ