Анекдот дня: до яких зірок тягнеться Моня

Доброго ранку, Одесо! Попри пізні світанки, прокидатися вже час. Можна підбадьоритися гарячою кавою або чаєм. Але не тягтися до зірок, як герой нашого ранкового анекдоту – адже сьогодні лише середа та попереду ще цілий робочий день.
– Моня, шо ти робиш?
– Софочка, таки я тягнуся до зірок!
– Моня, але ти тягнешся до полиці з коньяком!
– І шо я не так сказав?
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