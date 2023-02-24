Анекдот дня: Яша увидел рецепт с коньяком

Доброе утро, неунывающие одесситы! И сегодня наш оптимизм очень даже может нам понадобиться, ведь день может оказаться непростым…Но в любом случае отчаиваться не будем, а будем надеяться на лучшее, верить в нашу Победу и… конечно же, читать наш утренний анекдот:
Любое заведение (магазин, кафешка-ресторан, лавка, мастерская и так далее, так далее) должно зазывать. А как зазвать? А так, чтоб «проняло»! Как пронять? Ну мы же в Одессе – надо поразить, рассмешить (сейчас особенно важно!), а порой и слегка напугать. В крайнем случае – вызвать слезы умиления.
Доброе утро, одесситы! Ну что – можно сказать, с Масленицей нас всех! С неделей сплошных удовольствий – блинчиков со всевозможными начинками, сырников, налистников и прочих вкусностей… В общем, с неделей сплошного объедения!
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