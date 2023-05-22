Анекдот дня: Йося потерял кошелек

Собаку одесских гвардейцев удостоили почетной награды (фото) В Одесской области отметили благодарностями за добросовестную службу и высокие показатели во время отпора вооруженной агрессии рф кинологов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины. К награде была представлена и служебная овчарка Кира – она получила от командира бригады и командующего Нацгвардии медаль «За верную службу» III степени.

Об этом сообщается на Facebook-странице 11-й бригады. ПОДРОБНЕЕ

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