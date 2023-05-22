Анекдот дня: Йося потерял кошелек

Привет, неунывающие одесситы! Пускай новая трудовая неделя окажется намного благополучнее предыдущей, а этот понедельник, вопреки всем предрассудкам, станет легким и позитивным днем. И да минуют всех нас всевозможные потери – как глобальные, так и более мелкие.
А для утреннего «разгона» ловите забавный одесский анекдот:
Йося потерял кошелек. Жена:
– Йося, ну первый раз наблюдаю такую щедрость к незнакомым людям!
– Циля, таки переживи эту премьеру молча!!!
У нас есть еще больше анекдотов:
- Циля выгнала Фиму из дому;
- Чем Боря 10 лет пугает маму;
- Циля готовит «депрессивный» обед;
- Что такое чудо по-одесски?
- Роза и бумажник Мойши.